"Дело рук чёрных копателей": калининградцы обеспокоены разрушением берега рядом с "Балтийским Артеком" (фото)

Отдыхающие в посёлке Филино неподалёку от Приморья, где ежегодно работает лагерь "Балтийский Артек", обратили внимание на то, что берега разрушаются. Об этом на своей страничке в Facebook написал калининградец Николай Быков.

"На склоне образовалась трещина, там опасно находиться. Может рухнуть в любой момент. Кто на горе или под горой окажется при обвале — не выберется", — написал Быков.

По его словам, склоны Филинской бухты испещрены ямами и канавами, остающимися в результате деятельности чёрных копателей, добывающих здесь янтарь. Как рассказал Клопс.Ru Быков, неделю назад в этих местах его пёс задержал троих мужчин, ночью рыскавших вокруг палатки, где спали Николай с женой.

"Мы услышали шум около нашего лагеря, собака залаяла. Я спустил пса, а после вызвал полицию. Убегать от стаффбуля было бесполезно", — добавил Быков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, задержанная троица ранее привлекалась к ответственности по статье 7.5 КоАП РФ ("Самовольная добыча янтаря"). Также в ведомстве подтвердили, что по всему побережью орудуют чёрные копатели, полицейские проводят ежедневные профилактические рейды по их выявлению.

Фото: Николай Быков

Как рассказал Клопс.Ru директор Атлантического отделения Института океанологии РАН имени Ширшова Вадим Сивков, информации о критическом разрушении берега в этом районе у них нет.

"По всему побережью разрушаются склоны, это естественный процесс. Крутые берега — это всегда опасно, но никакого природного феномена там нет", — отметил Сивков.

У регионального правительства есть иная информация. "Там всё далеко уже зашло. Яма под склоном в человеческий рост. Правоохранительные органы должны этим заниматься", — заявил вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман во вторник, 30 мая.