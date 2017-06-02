На ул. Шевченко Mazda сбила 63-летнюю пенсионерку на "зебре"

В четверг, 1 июня, на ул. Шевченко в Калининграде сбили 63-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 15:00. Mazda ехала со стороны ул. Фрунзе в направлении ул. Пролетарской. Водитель не сориентировался и сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по "зебре". В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.

Спустя несколько часов на ул. 1812 года в Калининграде сбили трёхлетнюю девочку . Opel задел ребёнка по касательной.