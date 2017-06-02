На ул. Шевченко Mazda сбила 63-летнюю пенсионерку на "зебре"
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В четверг, 1 июня, на ул. Шевченко в Калининграде сбили 63-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 15:00. Mazda ехала со стороны ул. Фрунзе в направлении ул. Пролетарской. Водитель не сориентировался и сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по "зебре". В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.
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