Во дворе на ул. 1812 года сбили трёхлетнюю девочку

В четверг, 1 июня, на ул. 1812 года в Калининграде сбили трёхлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 18:55 во дворе одного из домов. Водитель сидел за рулём Opel. Автомобиль задел ребёнка по касательной. В результате ДТП девочка получила травмы.