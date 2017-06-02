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Главная Новости Происшествия

Под Гданьском поляки напали с битами на украинских гастарбайтеров

07:40
  2181 2
Архив Клопс.Ru
В ночь на 28 мая в Польше местные жители, вооружённые разбитыми бутылками и бейсбольными битами, напали на украинских гастарбайтеров. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
 
Инцидент произошёл недалеко от Гданьска, в посёлке Хващино. По словам полицейских, рядом с домом, в котором жили украинцы, проходила вечеринка.
 
"Оттуда пришли молодые люди. Начали кричать о том, что украинцы отбирают у них работу, выкрикивать оскорбления и требования убираться на родину", — рассказали в полиции.
 
В результате нападения пострадал местный предприниматель Иренеуш Надольский, руководитель фирмы, в которой работают украинцы. Был избит также ещё один гражданин Украины.
 
Полицейским удалось задержать семерых человек в возрасте от 23 до 38 лет. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Нападавшим предъявили обвинение в оскорблении и угрозе лишения жизни по национальному признаку, а также в избиении.
 
Ранее Клопс.Ru сообщал о массовой драке в Сопоте, 26 мая. Полицейские задержали пятерых калининградцев. По информации полиции, все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Их допросили после того, как те протрезвели.
 

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2 комментария Правила комментирования

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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
09:08
Ага , значит Украинцам нельзя у Поляков работу отбирать , а Полякам у Англичан , Немцев , Французов можно...
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Ефим
Ефим #
09:22
Ух тыыы !!!! Вот это новость !!! По синьке гармонь не поделили)))
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