Около шести утра 26 мая в Сопоте после массовой драки задержали пятерых калининградцев. Об этом Клопс.Ru сообщил один из задержанных — Кирилл Михайлюк. Он утверждает, что первым в драку полез местный житель.

"Нас было пятеро — трое ребят и две девушки. Мы шли из ночного клуба, и тут навстречу появилась компания — четверо мужчин. Услышав русскую речь, один из них сказал по-польски что-то нехорошее про Путина и дал мне пощёчину, я ответил, завязалась драка. После приехала полиция, на нас надели наручники и увезли в отдел полиции", — пояснил Михайлюк.

По его словам, одному из его друзей разбили голову, его отвезли в больницу, а оттуда — в полицейский участок. "Мы сидели в одиночных камерах. С нас сняли куртки и отправили на экспертизу", — добавил калининградец.

"Только на вторые сутки к нам привели переводчика. Он объяснил, что лучше нам подписать протокол, в котором указано, что мы ничего не помним, иначе нас посадят на три месяца. Также нам рекомендовали подписать документ, согласно которому мы просим заменить содержание под стражей штрафом в 20 тысяч злотых. С меня взяли подписку, что я пожертвую 2 тысячи злотых местной благотворительной организации, у друга в расписке была указана сумма в 36 тысяч злотых", — рассказывает Кирилл Михайлюк.

По информации, размещённой на сайте Польского культурного центра в Калининграде , ссылающегося на полицию Сопота, на ул. Героев Монте-Кассино в Сопоте были задержаны девять человек, пятеро — калининградцы, остальные — жители городов Лодзь, Челядь, Старогард и Гданьск. Восьмерым, в том числе одной из калининградок, предъявлены обвинения по статье "Участие в драке", за это может грозить до трёх лет лишения свободы или штраф. Двоим предъявили более серьёзное обвинение за "нанесение вреда здоровью путём побоев", они также отделались штрафом.

По информации полиции, все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Их допросили после того, как те протрезвели.

В генконсульстве России в Гданьске Клопс.Ru сообщили, что задержанным оказано содействие в их скорейшем освобождении. Детали дипломаты предложили уточнять через информационный запрос.

На данный момент калининградцы заплатили 800 злотых — всё, что у них было с собой, — и вернулись домой.

По словам Кирилла Михайлюка, они зафиксировали побои у судмедэксперта и не исключают, что подадут в суд на действия полиции Сопота.