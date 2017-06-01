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Главная Новости Происшествия

За прошедшие сутки ветер повалил 33 дерева в Калининграде

12:20
  385 0
Архив Клопс.Ru
Сильный ветер, пришедший в Калининград в среду, 31 мая, за сутки повалили 33 дерева в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Упавшими деревьями были повреждены семь автомобилей. Уровень воды в Преголе поднялся на полметра, однако уже начал снижаться. На некоторых улицах в пос. им. А. Космодемьянского не было света из-за обрыва линии — это произошло около девяти вечера. Обрывы были зафиксированы также на ул. Баранова, Туруханской, Лужской, Емельянова и Балтийском шоссе.

Накануне сообщалось о 14 упавших деревьях. Порывы ветра достигали 17 м/с. Штормового предупреждения в Калининграде не объявлялось.

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