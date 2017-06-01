За прошедшие сутки ветер повалил 33 дерева в Калининграде

Сильный ветер, пришедший в Калининград в среду, 31 мая, за сутки повалили 33 дерева в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Упавшими деревьями были повреждены семь автомобилей. Уровень воды в Преголе поднялся на полметра, однако уже начал снижаться. На некоторых улицах в пос. им. А. Космодемьянского не было света из-за обрыва линии — это произошло около девяти вечера. Обрывы были зафиксированы также на ул. Баранова, Туруханской, Лужской, Емельянова и Балтийском шоссе.