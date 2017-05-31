В Минобороны назвали причину крушения Ту-154 над Чёрным морем

В Минобороны сообщили об окончании расследования авиакатастрофы Ту-154 над Чёрным морем. Как сообщает "РИА Новости"
, итоги расследования министерство обнародовало в среду, 31 мая.
"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомлённости) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", – говорится в сообщении ведомства.
В ходе расследования также выяснили, что нарушений при рассадке пассажиров, загрузке и заправке самолёта не было. Комиссия исключила и воздействие внешних факторов.
Крушение самолёта Минобороны РФ Ту-154 произошло утром 25 декабря
2016 года над Чёрным морем. Он пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта Адлера. Самолёт направлялся в Сирию, на базу Хмеймим, на новогодний концерт для российских войск. На борту находились 92 человека – среди них артисты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Елизавета Глинка. Все они погибли.
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