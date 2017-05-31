В Минобороны назвали причину крушения Ту-154 над Чёрным морем

В Минобороны сообщили об окончании расследования авиакатастрофы Ту-154 над Чёрным морем. Как сообщает "РИА Новости" , итоги расследования министерство обнародовало в среду, 31 мая.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомлённости) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования также выяснили, что нарушений при рассадке пассажиров, загрузке и заправке самолёта не было. Комиссия исключила и воздействие внешних факторов.