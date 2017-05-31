112: около поликлиники на ул. Летней из-за сильного ветра дерево упало на машины
В среду, 31 мая, на ул. Летней в Калининграде из-за сильного ветра дерево упало на три припаркованных автомобиля. Об этом сообщается в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".
Сообщение в центр обработки поступило в 12:47. Сильные порывы ветра свалили дерево на три припаркованных рядом автомобиля. Машины сильно повреждены. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Информацию передали в соответствующий отдел полиции и единую дежурно-диспетчерскую службу города Калининграда.
По прогнозам синоптиков, в среду, 31 мая, в середине дня порывы ветра в Калининграде усилятся до 17 м/с
. После этого ветер начнёт понемногу успокаиваться, но его скорость сохранится на уровне 9–10 м/с, порывы — 13–14 м/с.
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