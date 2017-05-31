К обеду среды ветер в Калининграде усилится до 17 м/с
В среду, 31 мая, в середине дня порывы ветра в Калининграде усилятся до 17 м/с. Об этом сообщает Windguru
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До обеда ветер будет дуть со скоростью 8–9 м/с, порывы будут достигать 13–14 м/с. Наиболее заметное усиление ожидается в обед. После этого ветер начнёт понемногу успокаиваться, но его скорость сохранится на уровне 9–10 м/с, порывы — 13–14 м/с.
В четверг в первой половине дня ветер также будет достаточно сильным. Он начнёт успокаиваться только в послеобеденное время.
В Балтийском море сегодня, по данным Гидрометцентра, дует северный ветер скоростью 6–11 м/с. Высота волн достигает полутора метров.
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