Шестилетнего мальчика, сбитого на ул. Мусоргского, вытаскивали из-под машины (видео)

Шестилетнего мальчика, которого вечером 29 мая сбили на ул. Мусоргского, вытаскивали после аварии из-под машины. Первые минуты последствий происшествия попали на регистратор проезжавшего автомобиля.



Пострадавший в результате ДТП оказался под кузовом Hyundai Santa Fe. Автомобилистка после аварии сначала выбежала из машины, а затем бросилась обратно, чтобы отъехать назад. В это время пострадавшего доставали очевидцы. В том числе ещё один ребёнок, находившийся среди них.



В понедельник в Калининграде на ул. Мусоргского Hyundai Santa Fe В понедельник в Калининграде на ул. Мусоргского Hyundai Santa Fe сбил шестилетнего мальчика . Автомобиль наехал на него, когда тот перебегал дорогу.