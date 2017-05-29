На ул. Мусоргского Hyundai сбил шестилетнего мальчика

В понедельник, 29 мая, в Калининграде на ул. Мусоргского Hyundai Santa Fe сбил шестилетнего мальчика. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе отдела пропаганды регионального ГИБДД.

По данным ведомства, ребёнок играл по дворе. С ним находилась его мать. Когда мальчик перебегал дорогу, его сбил автомобиль.

"Ребёнка сбила женщина-водитель 1959 года рождения, которая находилась за рулём Hyundai Santa Fe. Мальчик госпитализирован в Детскую областную больницу", — отметили в пресс-службе.