На ул. Мусоргского Hyundai сбил шестилетнего мальчика
В понедельник, 29 мая, в Калининграде на ул. Мусоргского Hyundai Santa Fe сбил шестилетнего мальчика. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе отдела пропаганды регионального ГИБДД.
По данным ведомства, ребёнок играл по дворе. С ним находилась его мать. Когда мальчик перебегал дорогу, его сбил автомобиль.
"Ребёнка сбила женщина-водитель 1959 года рождения, которая находилась за рулём Hyundai Santa Fe. Мальчик госпитализирован в Детскую областную больницу", — отметили в пресс-службе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.