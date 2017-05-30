В Калининграде Peugeot врезался в припаркованный автомобиль, водитель получил травмы

29 мая около 0:10 на улице 9 Апреля автомобиль Peugeot врезался в припаркованный Citroen. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД. 32-летний водитель первой машины получил травмы.

За сутки в Калининграде произошло ещё несколько ДТП, в которых пострадали люди. Около 8:10 на ул. Пролетарской столкнулись Scoda и мотоцикл. Водитель и пассажир последнего получил телесные повреждения.

Около 10:00 на улице Балтийской водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault. 32-летняя пассажирка "француза" госпитализирована.