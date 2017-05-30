В Калининграде Peugeot врезался в припаркованный автомобиль, водитель получил травмы
29 мая около 0:10 на улице 9 Апреля автомобиль Peugeot врезался в припаркованный Citroen. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД. 32-летний водитель первой машины получил травмы.
За сутки в Калининграде произошло ещё несколько ДТП, в которых пострадали люди. Около 8:10 на ул. Пролетарской столкнулись Scoda и мотоцикл. Водитель и пассажир последнего получил телесные повреждения.
Около 10:00 на улице Балтийской водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault. 32-летняя пассажирка "француза" госпитализирована.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.