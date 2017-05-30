СМИ: в Калининград будут летать прямые рейсы из Челябинска

В Калининград планируют запустить прямые рейсы из Челябинска. Об этом сообщает Chelyabinsk.Ru
со ссылкой на коммерческого директора АО "Челябинское авиапредприятие" Ксению Агафонову.
Сейчас компания ведёт переговоры с "Нордавиа". По данным журналистов, первые самолёты могут отправиться в Калининградскую область уже в следующем году.
"В Храброво разрабатывается программа "Открытое небо", и любой перевозчик может развивать там свою сеть. С учётом грядущего чемпионата мира по футболу 2018 года, который также пройдёт в Калининграде, количество направлений вылета существенно расширится. Поэтому мы говорим не о настоящем времени, а о перспективе. Кроме того, сейчас "Нордавиа" делает ротацию флота, и воздушные суда до конца года расписаны", — цитирует издание Агафонову.
Авиакомпания "Нордавиа" с 1 июня открывает прямые рейсы
между Калининградом и Архангельском. Рейсы будут осуществляться еженедельно по четвергам.
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