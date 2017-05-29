"Нордавиа" с 1 июня открывает авиарейсы между Калининградом и Архангельском

Авиакомпания "Нордавиа" с 1 июня открывает прямые рейсы между Калининградом и Архангельском. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта.



Рейсы будут осуществляться еженедельно по четвергам. На самолётах Boeing 737-500. Из Храброво воздушные суда будут вылетать в 20:45. Предполагаемое время полёта на север — 2 часа 40 минут. Из Архангельска самолёты будут вылетать в 18:15, а прилетать в Калининград в 19:55 по местному времени.