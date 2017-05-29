"Саратовские авиалинии" отменили рейсы между Калининградом и Питером
Компания "Саратовские авиалинии" отменила на летний период рейсы между Калининградом и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе Храброво.
Компания летом будет осуществлять перелёты из Калининграда в Анапу и обратно. Самолёты в черноморский город будут летать раз в неделю по четвергам с 15 июня.
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