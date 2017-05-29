"Саратовские авиалинии" отменили рейсы между Калининградом и Питером

Компания "Саратовские авиалинии" отменила на летний период рейсы между Калининградом и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе Храброво.



Компания летом будет осуществлять перелёты из Калининграда в Анапу и обратно. Самолёты в черноморский город будут летать раз в неделю по четвергам с 15 июня.