Калининградка, солгавшая об изнасиловании, отделалась штрафом

Московский районный суд оштрафовал на десять тысяч рублей калининградку, которая солгала об изнасиловании после ссоры с сожителем. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.
38-летнюю женщину признали виновной в совершении преступления по ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого преступления"). Во время заседания она признала себя виновной и ходатайствовала о постановлении приговора в порядке особого производства, т.е. без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств.
"При вынесении приговора суд учёл полное признание подсудимой своей вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие на иждивении подсудимой несовершеннолетнего ребёнка", — говорится в сообщении.
8 февраля 2017 года злоумышленница поссорилась с любовником во время застолья
. От обиды она решила заявить на него в полицию и сообщить об изнасиловании. Женщину предупредили об уголовной ответственности за предоставление ложных сведений, однако она всё равно написала заявление. В мае дело передали в суд
.
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