В отношении калининградки, солгавшей об изнасиловании, возбудили уголовное дело
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, солгавшей полиции о своём изнасиловании. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что её гражданский супруг занялся с ней сексом против её воли. Полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении. Выяснилось, что интимная близость произошла по обоюдному согласию. Оба участника в это время были пьяны. На протяжении последних пяти лет совместной жизни калининградка регулярно сообщала в полицию об изнасиловании.
В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос"). Ей грозит до трёх лет лишения свободы.
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