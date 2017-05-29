В Калининграде суд арестовал Александра Оршулевича по обвинению в организации экстремистского сообщества
В понедельник, 29 мая, Центральный районный суд арестовал бывшего руководителя калининградского движения БАРС Александра Оршулевича по обвинению в организации экстремистского сообщества. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru из зала суда.
В СИЗО мужчина пробудет до 27 июля. В субботу, 27 мая, его задержали сотрудники регионального УФСБ. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"). Кроме Оршулевича, задержаны Игорь Иванов и Николай Мамаев. По версии следствия, 9 марта 2011 года мужчина создал экстремистское сообщество, которое должно было действовать на территории региона. К деятельности он привлёк двоих товарищей. С тех пор он несколько раз нарушил закон: нарисовал свастику на доске памяти геноцида, разместил в интернете экстремистские призывы, публично унизил группу лиц по национальному признаку, подготовил трафареты с экстремистскими текстами для нанесения в общественных местах.
На заседании обвиняемый сообщил о том, что обыск у него дома проводился с нарушениями. Также мужчина утверждает, что в это время ему подбросили трафареты с баллончиками с краской. После этого его задержали и якобы подвергли пыткам.
Александр Оршулевич возглавлял общественную организацию "Балтийский авангард русского сопротивления". Позднее он ушёл со своего поста. Ранее активиста осудили за разжигание межнациональной розни. Он разместил в соцсетях оскорбительный комментарий. Оршулевич стал одним из героев
материала "Кёнигсберг. Вывих". Впоследствии он написал заявление в полицию на директора ГТРК "Калининград" Николая Долгачёва за клевету.
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