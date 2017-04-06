Герой фильма о германизации "Кёнигсберг. Вывих" Оршулевич заявил в полицию на директора ГТРК Долгачёва
Кадр из фильма "Кёнигсберг. Вывих"
Глава "Балтийского авангарда русского сопротивления" Александр Оршулевич, ставший героем документального фильма ГТРК "Кёнигсберг. Вывих", подал заявление в полицию на директора ГТРК Николая Долгачёва. Об этом руководитель движения сообщил на своей странице в Facebook.
Оршулевич попросил правоохранительные органы возбудить в отношении руководителя телекомпании уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). В недавно вышедшем документальном фильме ГТРК "Кёнигсберг. Вывих" глава БАРС фигурировал как фашист и организатор акций вандализма по отношению к советским памятникам.
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