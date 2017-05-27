В Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погибли трое человек
В Подмосковье трое человек погибли при крушении легкомоторного самолёта Як-54. Об этом сообщает ТАСС
с ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолёт упал и загорелся возле населённого пункта Горки в Можайском районе. Погиб пилот и двое пассажиров, мужчина и женщина.
"По факту падения легкомоторного самолета в Можайском районе следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, на место выехала следственно-оперативная группа", – цитирует издание представителя СК РФ.
Похожий инцидент произошёл в Калининградской области в 2014 году. Тогда при крушении самолёта "С-2 Синтал" погибли двое человек
. В ходе расследования выяснилось
, что пилот не имел права на управление самолётом. После инцидента Гвардейский аэроклуб был закрыт
по решению Калининградского областного суда.
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