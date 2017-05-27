Жительнице Нестеровского района грозит год тюрьмы за неуплату полумиллиона алиментов

В Нестеровском районе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, за которой числится долг по алиментам в 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

43-летнюю жительницу одного из посёлков обязали выплачивать 1/6 зарплаты в пользу дочери ещё в 2005 году. С тех пор она уклонялась от этих обязательств. В феврале суд назначил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Их она тоже не выполнила.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ "Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно". Ей грозит лишение свободы на срок до одного года.