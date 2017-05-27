СК устанавливает личность мужчины, тело которого нашли в Мельничном пруду

В Калининграде следователи устанавливают личность мужчины, тело которого было обнаружено в Мельничном пруду. Об этом сообщили в пресс-службе СК.



На вид мужчине 55–65 лет, у него европейский тип внешности, средний рост, плотное телосложение. Татуировок и шрамов на теле мужчины не было. На шее висел православный крест, а на руке находились кварцевые часы "Санни". Его фото На вид мужчине 55–65 лет, у него европейский тип внешности, средний рост, плотное телосложение. Татуировок и шрамов на теле мужчины не было. На шее висел православный крест, а на руке находились кварцевые часы "Санни". Его фото опубликовано на сайте СК.



Погибший был одет в чёрную вязаную шапку, чёрную утеплённую куртку на молнии, вязаный свитер, тельняшку с длинными рукавами, тёмно-синие джинсы с ремнём коричневого цвета и чёрные полусапоги на молнии.



В карманах одежды лежали два ключа. На брелоке нанесено имя "Владимир". Также в одежде обнаружили глазные капли "Дексаметазон", лекарство "Левомицетин", небольшой складной нож в чехле чёрного цвета и георгиевскую ленточку.



Граждан, которые располагают какой-либо информацией о личности погибшего мужчины или обстоятельствах его смерти, просят обратиться в следственный отдел по Московскому району Калининграда, расположенный по адресу: ул. Молодой Гвардии, 2/4. Можно также позвонить по телефонам: 8 (401) 2-672-407, 8 (401-2) 30-57-65.