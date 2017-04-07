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Главная Новости Происшествия

В Стокгольме по делу о теракте арестовали одного человека

21:18
  616 0
Скриншот видеозаписи с сайта "Дождь"
Полиция в Стокгольме арестовала одного человека по делу о теракте, который случился 7 апреля. Об этом сообщает "Медуза" с ссылкой на Aftonbladet.
 
Полиция не сообщает, какую именно роль задержанный имел в теракте. Источники Aftonbladet утверждают, что он уже признался в участии в атаке. По информации шведских правоохранителей, в результате теракта погибли четверо человек, ещё 15 получили ранения.
 
 
Напомним, в пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма на пешеходной улице Дроттнинггатан грузовик врезался в прохожих. Вскоре после этого власти Швеции заявили, что имеют дело с терактом.
 

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«Грузовик врезался в толпу с центре Стогкольма 7 апреля 2017 года»

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