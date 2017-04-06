В Санкт-Петербурге задержали знакомых террориста, устроившего взрыв в подземке

В Санкт-Петербурге задержали знакомых террориста Акбаржона Джалилова, устроившего взрыв в городской подземке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.



"В рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", — говорится в сообщении комитета.

По данным "Интерфакса", мужчин задержали в Товарищеском переулке, 22. Сегодня с утра там началась спецоперация. ТАСС со ссылкой на главу Невского района сообщил, что в доме была заложена бомба

