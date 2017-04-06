В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
+2 °C
ночью
06 апреля 2017 г. 12:36
102 352 пользователей
за 24 часа на сайте
56.45 +0.07
Курс ММВБ на 06 апреля 2017, 12:00
60.21 +0.02
Курс ММВБ на 06 апреля 2017, 12:00
14.05 +0.13
Курс ЦБ на 06 апреля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали знакомых террориста, устроившего взрыв в подземке

11:22
  949 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Санкт-Петербурге задержали знакомых террориста Акбаржона Джалилова, устроившего взрыв в городской подземке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"В рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", — говорится в сообщении комитета.
 
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга 22-летний уроженец Киргизии устроил взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате теракта погибли 14 человек, ещё около 50 получили ранения. 
 
По данным "Интерфакса", мужчин задержали в Товарищеском переулке, 22. Сегодня с утра там началась спецоперация. ТАСС со ссылкой на главу Невского района сообщил, что в доме была заложена бомба.

 
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1020

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года

Фото новости
СМИ: В Петербурге нашли и обезвредили бомбу, заложенную в жилом доме
10:11
  5909 0
Фото новости
Личность предполагаемого террориста в Петербурге подтвердили его родители и экспертиза ДНК
05 апреля 201721:13
  4705 0
Фото новости
Установлены личности всех погибших при взрыве в питерском метро
05 апреля 201720:46
  5008 0

Главные темы дня

Женщина, которую переехал грузовик под Гвардейском, была мертва ещё до ДТП
05 апреля 201718:01
  25392 7
Женщина, которую переехал грузовик под Гвардейском, была мертва ещё до ДТП
Железо и мышцы: спецпроект Клопс.Ru к 150-летию кёнигсбержца, основавшего бодибилдинг
Фото горячей новости
10:47
  19876 0
Сеть АЗС "Балтнефть" полностью перешла на топливо "Газпромнефть"
Фото горячей новости
10:46
  3130
СМИ: В Петербурге нашли и обезвредили бомбу, заложенную в жилом доме
Фото горячей новости
10:11
  5909 0
Синоптики: на выходных в Калининграде не будет дождя
Фото горячей новости
09:33
  3813 0

Лента новостей

Картинка
Сиротам разрешат приватизировать выделенное жильё через 2,5 года
12:32
  53 1
Картинка
"При расставании заплакал только один": в московском детдоме рассказали, как живут оставленные калининградцами дети
12:32
  90 0
Картинка
Калининградская дзюдоистка завоевала бронзу молодёжного первенства России
12:24
  87 0
Картинка
Гости из Вильнюса и "Титаник": в Калининграде отпразднуют День селёдки (программа)
11:58
  1750 0 Афиша

Авторские колонки

Фото автора
Иван Марков
корреспондент газеты "Комсомольская правда в Калининграде"
Оставьте Кранц в покое, вы нам его всё равно не построите
  6278 1
Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  7182 11
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo