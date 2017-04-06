В Санкт-Петербурге задержали знакомых террориста, устроившего взрыв в подземке
В Санкт-Петербурге задержали знакомых террориста Акбаржона Джалилова, устроившего взрыв в городской подземке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
"В рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", — говорится в сообщении комитета.
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга 22-летний уроженец Киргизии устроил взрыв на перегоне
между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате теракта погибли 14 человек
, ещё около 50 получили ранения.
По данным "Интерфакса",
мужчин задержали в Товарищеском переулке, 22. Сегодня с утра там началась спецоперация. ТАСС со ссылкой на главу Невского района сообщил, что в доме была заложена бомба
.
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