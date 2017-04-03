НАК: На станции "Площадь Восстания" в Петербурге удалось обезвредить вторую бомбу
Скриншот видеозаписи очевидца
На станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге днём в понедельник, 3 апреля, обезвредили вторую бомбу. Об этом пишет "Интерфакс",
ссылаясь на сообщение национального антитеррористического комитета (НАК).
"В результате принятых правоохранительными органами мер на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что на этой станции нашли взрывное устройство, которое не сработало.
Напомним, в понедельник днём в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в вагоне на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт"
. Уже известно, что сработало самодельное взрывное устройство — возможно, начинённое поражающими элементами. Взрывчатку оставили в вагоне, потому речь не идёт о смертнике.
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