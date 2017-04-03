НАК: в метро Петербурга произошёл один взрыв — на перегоне между станциями
Скриншот видеозаписи очевидца
По данным Национального антитеррористического комитета, который уже приступил к расследованию, взрыв в питерском метро произошёл не на станции, а на перегоне между двумя остановками. Об этом пишет "Газета.ру".
Уточняется, что взрыв прогремел в 14:40 (по местному времени) в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".
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