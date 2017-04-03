НАК: в метро Петербурга произошёл один взрыв — на перегоне между станциями

По данным Национального антитеррористического комитета, который уже приступил к расследованию, взрыв в питерском метро произошёл не на станции, а на перегоне между двумя остановками. Об этом пишет "Газета.ру".



Уточняется, что взрыв прогремел в 14:40 (по местному времени) в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".



Напомним, в результате взрыва есть погибшие и раненые. Ранее Напомним, в результате взрыва есть погибшие и раненые. Ранее сообщалось, что взрывов было два.