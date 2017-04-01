В США умер Евгений Евтушенко
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В США скончался поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщает "Медуза"
с ссылкой на его друга, Михаила Моргулиса.
Поэт, которому было 84 года, накануне попал в больницу
в тяжёлом состоянии. Его жена не сообщила подробностей госпитализации, но отметила, что это не плановое лечение.
Евгений Евтушенко был автором более 150 книг и номинантом на Нобелевскую премию. Как сообщает ТАСС, он просил похоронить его в Переделкино, недалеко от могилы Пастернака.
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