В США в тяжелом состоянии госпитализирован поэт Евгений Евтушенко
Фото: Александр Подгорчук
В пятницу, 31 марта, в США был госпитализирован поэт Евгений Евтушенко. Медики оценивают его состояние здоровья как тяжёлое, сообщает ТАСС.
Жена русского поэта подробностей его госпитализации не сообщила. При этом она отметила, что это не плановое лечение.
Евгению Евтушенко 84 года. Он является автором более 150 книг и был номинантом на Нобелевскую премию.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.