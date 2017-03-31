В США в тяжелом состоянии госпитализирован поэт Евгений Евтушенко

В пятницу, 31 марта, в США был госпитализирован поэт Евгений Евтушенко. Медики оценивают его состояние здоровья как тяжёлое, сообщает ТАСС.

Жена русского поэта подробностей его госпитализации не сообщила. При этом она отметила, что это не плановое лечение.

Евгению Евтушенко 84 года. Он является автором более 150 книг и был номинантом на Нобелевскую премию.