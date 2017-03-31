Жителей пос. Прегольский, которые зарубили приятеля топором, приговорили к 11 годам лишения свободы
Калининградский областной суд вынес приговор двоим жителям посёлка Прегольский, которые в феврале 2016 года зарубили приятеля топором в СНТ "Весна". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
58-летнего Николая Захарова и 57-летнего Владимира Процкова признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершённое группой лиц"). Обоих подсудимых приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В конце февраля 2016 года осуждённые вместе со своим знакомым употребляли алкоголь в одном из домов в СНТ "Весна". Между мужчинами возник конфликт. Потерпевший оскорбил Захарова. В ответ тот взял топор и не менее 22 раз ударил
обидчика в голову, шею, туловище и конечности. Процков присоединился к действиям приятеля. Со словами "Дай я его добью" мужчина два раза ударил потерпевшего в голову лезвием топора. После этого преступники сожгли труп
и скрылись с места происшествия. Суд над ними начался в феврале
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