Жителей пос. Прегольский, которые зарубили приятеля топором, приговорили к 11 годам лишения свободы

Калининградский областной суд вынес приговор двоим жителям посёлка Прегольский, которые в феврале 2016 года зарубили приятеля топором в СНТ "Весна". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

58-летнего Николая Захарова и 57-летнего Владимира Процкова признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершённое группой лиц"). Обоих подсудимых приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.