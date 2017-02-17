Друзья, зарубившие приятеля топором в СНТ "Весна", сожгли его тело в надежде замести следы
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Двое друзей, которые зарубили своего приятеля топором в СНТ "Весна", впоследствии сожгли его тело, чтобы скрыть содеянное. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.
По данным ведомства, убийству предшествовал недельный запой. Трое товарищей начали пить 23 февраля. Закончилось застолье 29-го числа, когда один из них оскорбил собравшихся. Тогда обиженные собутыльники нашли поблизости топор и убили обидчика.
"Испугавшись содеянного, обвиняемые, желая скрыть совершённое преступление, перенесли труп своего приятеля на улицу, облили горючим и подожгли. В рамках расследования в отношении обоих обвиняемых следствием была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В соответствии с выводами экспертов, обвиняемые являются вменяемыми, то есть могут нести уголовную ответственность по всей строгости закона”, — говорится в сообщении ведомства.
Трагедия произошла
в феврале прошлого года. В отношении 56-летнего и 57-летнего мужчин возбудили уголовное дело по п. “ж”. ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство, совершённое группой лиц”). Им грозит до двадцати лет лишения свободы. Дело направили в суд.
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