В Калининграде пошли под суд два друга, зарубившие своего знакомого топором

В Калининграде пошли под суд двое мужчин, которые зарубили своего знакомого топором. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.



В отношении 56-летнего и 57-летнего жителей города возбудили уголовное дело по п. “ж”. ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство, совершенное группой лиц”). Им грозит до двадцати лет лишения свободы.



По версии следствия, в феврале прошлого года трое мужчин употребляли алкоголь в СНТ “Весна”. Внезапно между ними возникла ссора. В результате двое схватились за топор и зарубили своего товарища. Ему нанесли не менее 24 ударов. От полученных ранений он скончался на месте.