Калининградка перевела 23 тысячи мошеннику, обещавшему вызволить сына из СИЗО
67-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Мужчина убедил доверчивую женщину, что её сын задержан и для его освобождения необходимо заплатить 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По словам потерпевшей, злоумышленник позвонил на домашний телефон и сообщил, что её сын находится в следственном изоляторе и нуждается в его помощи. Калининградка с помощью банкомата перевела обманувшему её незнакомцу деньги.
Следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Наказание включает лишение свободы на срок до 5 лет.
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