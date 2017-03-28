"Мама, я попал в ДТП": как не стать жертвой телефонных мошенников (памятка УМВД)

Калининградская полиция в связи с частыми случаями телефонного мошенничества составила памятку, в которой объясняется, как не стать жертвой злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Полицейские призывают калининградцев быть бдительными и игнорировать, а ещё лучше – удалять, подозрительные СМС-сообщения о выигрыше приза, блокировке банковской карты, операциях по картам, которых в действительности не было. На такие сообщения ни в коем случае не следует отвечать, а по указанным номерам не надо перезванивать.
При получении тревожных звонков или сообщений, например, о том, что родственник попал в ДТП или другой несчастный случай и ему срочно нужны деньги, нужно проверить информацию. Сделать это следует, позвонив дежурному офицеру по номерам 02 или 102, а также связавшись с самим родственником.
Полиция также напоминает, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам конфиденциальную информацию о номере банковской карты, защитном коде или сроке действия. Называть эти данные нельзя даже лицам, которые представились работниками банка.
При покупках в интернете лучше избегать предоплаты, особенно когда речь идёт о незнакомых людях или непроверенных магазинах. При оплате в магазинах или кафе карту не надо передавать официанту или продавцу – злоумышленники могут сделать дубликат карты или записать её данные.
В январе данные ВЦИОМ показали, что каждый третий россиянин
пострадал от действий телефонных или интернет-мошенников. В Калининграде телефонное мошенничество – не редкость: так, в декабре 2016 года злоумышленник выманил у пенсионерки 400 тыс. рублей
, сообщив, что её сын стал виновником ДТП, которое на самом деле не происходило. В октябре 2016 года калининградка лишилась денег
после того, как ей позвонили с предложением купить выставленный на "Авито" аккордеон: мошенники попросили её назвать пароль от денежной операции. Той же осенью горожане жаловались на злоумышленников, представлявшихся врачами
кардиоцентра и вымогавших деньги на лекарства.
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