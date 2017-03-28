"Мама, я попал в ДТП": как не стать жертвой телефонных мошенников (памятка УМВД)

Калининградская полиция в связи с частыми случаями телефонного мошенничества составила памятку, в которой объясняется, как не стать жертвой злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Полицейские призывают калининградцев быть бдительными и игнорировать, а ещё лучше – удалять, подозрительные СМС-сообщения о выигрыше приза, блокировке банковской карты, операциях по картам, которых в действительности не было. На такие сообщения ни в коем случае не следует отвечать, а по указанным номерам не надо перезванивать.

При получении тревожных звонков или сообщений, например, о том, что родственник попал в ДТП или другой несчастный случай и ему срочно нужны деньги, нужно проверить информацию. Сделать это следует, позвонив дежурному офицеру по номерам 02 или 102, а также связавшись с самим родственником.

Полиция также напоминает, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам конфиденциальную информацию о номере банковской карты, защитном коде или сроке действия. Называть эти данные нельзя даже лицам, которые представились работниками банка.

При покупках в интернете лучше избегать предоплаты, особенно когда речь идёт о незнакомых людях или непроверенных магазинах. При оплате в магазинах или кафе карту не надо передавать официанту или продавцу – злоумышленники могут сделать дубликат карты или записать её данные.