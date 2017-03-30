Глава регионального МЧС: В этом году нам пришлось гораздо реже спасать рыбаков

В этом году спасатели МЧС в три раза реже спасали оторвавшихся на льдинах рыбаков, чем в прошлом. Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал Алексей Бирюков, руководитель главного управления МЧС России по Калининградской области.

"Гораздо меньше пришлось спасать рыбаков. Видно где-то повлияла пропаганда и воспитание. В прошлом году 115 человек спасали разными способами: с вертолётом, с воздушными подушками. В этом году всего 35 таких случаев было", — отметил Бирюков.

Накануне, 29 марта, в МЧС России по Калининградской области поступила информация о пропаже двух рыбаков на Куршском заливе . Двое мужчин ушли на рыбалку из посёлка Морское на пластиковой лодке 28 марта.