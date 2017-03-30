Глава регионального МЧС: В этом году нам пришлось гораздо реже спасать рыбаков
Алексей Бирюков
Фото Егора Сачко
В этом году спасатели МЧС в три раза реже спасали оторвавшихся на льдинах рыбаков, чем в прошлом. Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой"
на радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал Алексей Бирюков, руководитель главного управления МЧС России по Калининградской области.
"Гораздо меньше пришлось спасать рыбаков. Видно где-то повлияла пропаганда и воспитание. В прошлом году 115 человек спасали разными способами: с вертолётом, с воздушными подушками. В этом году всего 35 таких случаев было", — отметил Бирюков.
15 марта недалеко от посёлка Заливное пришлось спасать ещё двоих мужчин, которые отправились рыбачить в залив на лодке без мотора. Ближе к обеду, когда ветер усилился, рыбаков стало уносить вглубь залива
. Самостоятельно догрести на вёслах до берега у мужчин не вышло, и они позвонили в МЧС.
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