Спасатели отыскали рыбаков, которых на лодке унесло вглубь Куршского залива
Рыбаков унесло в залив сильным ветром
Фото из архива Клопс.Ru
Сотрудники МЧС спасли рыбаков, которых на лодке унесло вглубь Куршского залива. Как стало известно Клопс.Ru
из собственных источников в оперативных службах региона, инцидент произошел в среду, 15 марта, в Полесском районе.
Недалеко от посёлка Заливное двое мужчин отправились рыбачить в залив на лодке без мотора. Ближе к обеду, когда ветер усилился, поднявшиеся волны сорвали суденышко с якоря. Лодку с рыбаками стало уносить вглубь залива. Самостоятельно догрести на веслах до берега у мужчин не вышло и они позвонили в МЧС.
Спасатели на катере 45 минут обследовали акваторию и в итоге отыскали рыболовов в пяти километрах от мыса у посёлка Заливино. Потерпевших благополучно доставили на сушу.
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