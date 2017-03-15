Спасатели отыскали рыбаков, которых на лодке унесло вглубь Куршского залива

Сотрудники МЧС спасли рыбаков, которых на лодке унесло вглубь Куршского залива. Как стало известно Клопс.Ru из собственных источников в оперативных службах региона, инцидент произошел в среду, 15 марта, в Полесском районе.

Недалеко от посёлка Заливное двое мужчин отправились рыбачить в залив на лодке без мотора. Ближе к обеду, когда ветер усилился, поднявшиеся волны сорвали суденышко с якоря. Лодку с рыбаками стало уносить вглубь залива. Самостоятельно догрести на веслах до берега у мужчин не вышло и они позвонили в МЧС.

Спасатели на катере 45 минут обследовали акваторию и в итоге отыскали рыболовов в пяти километрах от мыса у посёлка Заливино. Потерпевших благополучно доставили на сушу.