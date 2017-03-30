Спасатели ищут двух калининградских рыбаков в Куршском заливе

Сегодня, 29 марта, в МЧС России по Калининградской области поступила информация о пропаже двух рыбаков на Куршском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое мужчин ушли на рыбалку из посёлка Морское на пластиковой лодке 28 марта. Поиски рыбаков вели спасатели и полицейские, но пока без результатно. Завтра, 30 марта, при необходимости поиски будут продолжены.