СК начал доследственную проверку после публикаций о гибели женщины в больнице Светлого
Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального управления СК России организовал проверку после публикаций в Клопс.Ru и других СМИ о гибели женщины в больнице Светлого во время операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Доследственная проверка проводится по возможному факту причинения смерти по неосторожности 70-летней пациентке одной из больниц Калининградской области в ходе проведения хирургической операции (ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), говорится в сообщении ведомства. В ходе проверки следователи установят обстоятельства случившегося, опросят медработников и очевидцев произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям медицинского персонала.
Напомним, женщина скончалась 22 марта
в Светловской городской больнице. Ей делали операцию на сломанной ключице. Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила из-за случайного пореза аорты и кровотечения.
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