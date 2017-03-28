СК начал доследственную проверку после публикаций о гибели женщины в больнице Светлого

Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального управления СК России организовал проверку после публикаций в Клопс.Ru и других СМИ о гибели женщины в больнице Светлого во время операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Доследственная проверка проводится по возможному факту причинения смерти по неосторожности 70-летней пациентке одной из больниц Калининградской области в ходе проведения хирургической операции (ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), говорится в сообщении ведомства. В ходе проверки следователи установят обстоятельства случившегося, опросят медработников и очевидцев произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям медицинского персонала.