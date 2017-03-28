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Повредили аорту: в Светловской больнице во время операции на ключице умерла 70-летняя пациентка

27 марта 201718:30
  6606 4
  • Татьяна Кузьмина вместе с сыном Сергеем
Татьяна Кузьмина вместе с сыном Сергеем
Фото из семейного архива
22 марта в Светловской городской больнице скончалась 70-летняя Татьяна Кузьмина. Женщине делали операцию на сломанной ключице. О смерти матери сын узнал от знакомых. В больнице причины случившегося мужчине и его супруге объяснить не смогли, а в заключении судебно-медицинского эксперта указано: смерть наступила из-за случайного пореза аорты и кровотечения. Близкие погибшей намерены добиваться возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к уголовной ответственности.

"Мама была очень живая"

В конце февраля светловчанке Татьяне Кузьминой исполнилось 70 лет. Однако, несмотря на почтенный возраст, женщина, по словам её невестки Натальи Кузьминой, вела активный образ жизни: возделывала огород, подрабатывала уборщицей. Пенсионерка жила одна. Ещё в молодости она развелась с супругом и одна воспитывала троих детей.
"У неё было высшее образование, она ходила в море, служила в авиационном полку в звании майора. Мама была совершенно здоровой, таблетки пила только от головной боли, — рассказывает Наталья. — В феврале она упала со ступеньки и сломала ключицу. Она сама пришла в больницу".
Через несколько дней женщину прооперировали. Однако кости не срослись, и врачи назначили пенсионерке новую операцию. Утром 22 марта Татьяна пошла в отделение хирургии светловской городской больницы. Её сын Сергей вместе с супругой ждали от матери звонка об успешной операции. Однако через несколько часов они узнали, что женщина скончалась.

"Нам сказали, что операция простая, — объясняет Наталья. — С 9 до 12 в отделении оперируют, но лишь в четвёртом часу Серёже позвонил знакомый и сказал, что мама умерла".

"Врач не заполнил историю"

Новость шокировала супругов, и они помчались в больницу. В кабинете главврача объяснить случившееся им не смогли. Руководитель медучреждения Любовь Радзевская, по словам Натальи, заявила, что хирург, делавший операцию, ушёл домой и она "ничего не знает".
 
 
Татьяна Кузьмина. Фото из семейного архива

"Нас этот ответ возмутил, мы не знали, что вообще случилось. Я сказала, что нас не устраивает такой ответ, и начала записывать разговор на диктофон. После этого главврач начала кричать и выгонять нас из кабинета, а потом позвонила в полицию. После нам сказали, что врач после операции вышел серо-синий, расстроился и ушёл, не заполнив историю", — недоумевает Наталья.

Позже присоединившийся к беседе начмед предположил, что, возможно, у пациентки оторвался тромб. Тем временем в больницу приехали сотрудники полиции. Главврач просила их выгнать Наталью и Сергея, однако стражи порядка отказались. Радзевская вышла из кабинета. Наталья вместе с супругом написали три заявления на её имя.
"В одном из них я указала, что нас не уведомили о том, что произошло. Во втором попросила, чтобы нам предоставили медицинские документы для ознакомления. И в третьем попросила, чтобы тело отправили на экспертизу, — говорит Наталья. — Ответов мы так и не дождались".

"Случайный порез"

На следующий день Сергей и Наталья получили заключение судмедэксперта. В документе в качестве одной из причин смерти указан "случайный порез, укол, перфорация или кровотечение". Во время операции пациентке повредили аорту и так называемую сорочку — наружную оболочку сердца. 
 
 
Заключение судебно-медицинской экспертизы
 
По словам невестки погибшей, руководство больницы до сих пор не выразило своих соболезнований и не сообщило о своих дальнейших действиях.

"Главврач написала заявление в полицию, что из-за нас у неё повысилось давление. Врачу, который оперировал маму, под 70 лет. Хоть бы ему дали отпуск. Человек в подавленном состоянии работает. Это опасно, следующий пациент может стать жертвой", — опасается Наталья.

Главврач светловской городской больницы Любовь Радзевская подтверждает, что обратилась в полицию. По её словам, супруги Кузьмины угрожали ей и вели себя неадекватно.

"Когда в кабинет с криками распахивается дверь, становится страшно, — говорит Радзевская. — Я, конечно, понимаю, что от горя они могли быть в состоянии аффекта, но они называли меня убийцей, и, если честно, я думала, что дело дойдёт до рукопашной".

Несчастный случай vs врачебная ошибка

Главврач отметила, что смерть Татьяны Кузьминой — беспрецедентный случай для больницы. Сейчас в медучреждении проводят служебное расследование. Однако Радзевская считает гибель пациентки несчастным случаем, а не врачебной ошибкой.
"Говорить о врачебной ошибке можно было бы, если бы тактика была неправильной, но это была рядовая операция, — утверждает она. — Травматолог, который её выполнял, — врач высшей категории. Конечно, по результатам проверки он понесёт ответственность, возможно, даже уголовную".
По словам Радзевской, доктор находится на больничном. У мужчины начался гипертонический криз. На вопрос о том, почему сын узнал о смерти матери от знакомых, глава медучреждения ответила, что погибшая указала в медицинских документах только свой телефон и близких пришлось долго разыскивать.

Сейчас Кузьмины готовят заявление в прокуратуру. Они считают, что действия врача можно квалифицировать по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Супруги также обратились с жалобой на действия врачей светловской городской больницы в региональный минздрав. В ведомстве Клопс.Ru заявили, что обращение находится в обработке.

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4 комментария Правила комментирования

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Kanerus
Kanerus #
27 марта 201719:11
Все там печально к сожалению.
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Olik80
Olik80 #
27 марта 201719:46
Эта больница всегда была отвратительной! Начиная от её внешнего вида и заканчивая отвратительным отношением к пациентам!  В прошлом году туда госпитализировали моего 70-ти летнего деда, так нам там в открытую заявили, что им была дана команда не лечить пожилых людей, поскольку на пожилых слишком много денег тратится! Они (врачи) называют это "возраст доживания"!
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АлексейБургер-Гасанов
Бургер-Гасанов Алексей #
27 марта 201719:54
В бандитско-олигархическом режиме медицина никогда не была приоритетным направлением. Поэтому главные "патриоты" страны, с экранов и трибун призывающие обворованный ими народ сплотиться, объединиться и держаться, сами лечатся за бугром - в "загнивающих" Штатах и Гейропе, которых обвиняют во всех наших бедах.
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Урфин Джюс
Урфин Джюс #
27 марта 201723:27
Пенсионный возраст не надо повышать! И тогда врачи будут лучше видеть и слышать
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