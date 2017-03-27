В Калининграде завершили расследование убийства сотрудницы секс-шопа "Формула любви"

В Калининграде сотрудники следственного отдела по Ленинградскому району закончили расследование убийства сотрудницы секс-шопа "Формула любви" в декабре 2008 года. Об этом сообщает помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены районному прокурору для изучения и передачи дела в суд. 37-летнего калининградца, который восемь лет скрывался от правоохранительных органов за границей, обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вечером 21 декабря 2008 года мужчина в качестве покупателя зашёл в магазин интимных товаров "Формула любви" на ул. Горького. Между ним и 22-летней продавщицей произошёл конфликт. Обвиняемый нанёс девушке не менее 28 ударов ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте

На следующий день после совершения преступления злоумышленник уехал за границу. В 2009 году производство по уголовному делу приостановили в связи с розыском обвиняемого.