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В Калининграде завершили расследование убийства сотрудницы секс-шопа "Формула любви"

16:16
  453 1
  • Обвиняемый во время этапирования в Калининград
Обвиняемый во время этапирования в Калининград
Скриншот видеозаписи пресс-службы УМВД по Калининградской области
В Калининграде сотрудники следственного отдела по Ленинградскому району закончили расследование убийства сотрудницы секс-шопа "Формула любви" в декабре 2008 года. Об этом сообщает помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.
 
Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены районному прокурору для изучения и передачи дела в суд. 37-летнего калининградца, который восемь лет скрывался от правоохранительных органов за границей, обвиняют в убийстве.
 
По версии следствия, вечером 21 декабря 2008 года мужчина в качестве покупателя зашёл в магазин интимных товаров "Формула любви" на ул. Горького. Между ним и 22-летней продавщицей произошёл конфликт. Обвиняемый нанёс девушке не менее 28 ударов ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
 
На следующий день после совершения преступления злоумышленник уехал за границу. В 2009 году производство по уголовному делу приостановили в связи с розыском обвиняемого.
 
Калининградца задержали лишь в марте 2016 года в Париже. Оттуда его этапировали в Калининградскую область и поместили в следственный изолятор. При допросе мужчина дал признательные показания. Мотивом преступления он назвал обиду. По словам обвиняемого, потерпевшая назвала его больным в ответ на просьбу продать медицинский антибактериальный препарат. По результатам судебно-медицинской экспертизы, он признан вменяемым. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Настя Носова
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