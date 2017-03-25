В Калининграде за сутки обнаружили пять снарядов времён войны

Пять боевых снарядов, а в их числе миномётные мины, артиллерийский снаряд и ручная граната, были обнаружены за минувшие сутки на трёх городских улицах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области.

На ул. Емельянова был обнаружен 76-мм артиллерийский снаряд, на ул. Щепкина — две 82-мм миномётные мины и одна ручная гранта. На ул. Согласия также была обнаружена 82-мм миномётная мина. Находки относятся к временам Великой Отечественной войны.

При обнаружении снарядов никто не пострадал. Боеприпасы были вывезены и уничтожены.