В Калининграде
В Калининграде
+6 °C
днем
0 °C
ночью
25 марта 2017 г. 11:39
63 328 пользователей
за 24 часа на сайте
56.88 -0.59
Курс ММВБ на 25 марта 2017, 11:00
61.57 -0.39
Курс ММВБ на 25 марта 2017, 11:00
14.52 -0.02
Курс ЦБ на 25 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Калининграде за сутки обнаружили пять снарядов времён войны

09:12
  499 1
Фото из архива Клопс.Ru
Пять боевых снарядов, а в их числе миномётные мины, артиллерийский снаряд и ручная граната, были обнаружены за минувшие сутки на трёх городских улицах. Об этом  сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области. 
 
На ул. Емельянова был обнаружен 76-мм артиллерийский снаряд, на ул. Щепкина — две 82-мм миномётные мины и одна ручная гранта. На ул. Согласия также была обнаружена 82-мм миномётная мина. Находки относятся к временам Великой Отечественной войны.
 
При обнаружении снарядов никто не пострадал. Боеприпасы были вывезены и уничтожены. 
 
В начале марта на ул. Невского была обнаружена 250-килограммовая авиационная бомба. Из-за проведения операции по разминированию жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать и перекрыть дороги. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Мариша Маркова
Мариша Маркова #
09:30
Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- http://bit.do/parasitu
Ответить Цитировать

Главные темы дня

#МеняНеВзяли, и я счастлив: в Калининграде набирает обороты новый флешмоб
24 марта 201714:49
  4480 0
#МеняНеВзяли, и я счастлив: в Калининграде набирает обороты новый флешмоб
Песня, которая заставит сердце сжаться: калининградец записывает треки для тех, кто хочет поздравить близких
Фото горячей новости
09:00
  329
В России составили рейтинг самых угоняемых автомобилей 2016 года
Фото горячей новости
24 марта 201720:57
  9194 1
Шувалов сообщил, что интересы "Мираторга" отстаивает сам Путин
Фото горячей новости
24 марта 201719:04
  4947 6
На выходных стартуют продажи Kia Rio с дополнительной выгодой от дилера
Фото горячей новости
24 марта 201716:20
  2016

Лента новостей

Картинка
Элтону Джону исполнилось 70 лет
11:31
  50 0
Картинка
В ночь на субботу под Нестеровом пьяный водитель врезался в дерево, пострадал пассажир
10:59
  334 0
Картинка
Калининградстат назвал численность населения региона
10:25
  914 0
Картинка
В каком автосалоне Калининграда можно купить автомат по цене механики
09:30
  6733

Авторские колонки

Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  2052 5
Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  4101 9
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo