"Вёл себя подозрительно": одного из задержанных неонацистов отчислили из БФУ им. Канта

Член группы неонацистов, которую задержали сотрудники УФСБ 21 марта, учился в БФУ им. Канта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе университета.

Молодого человека отчислили за день до задержания. Он учился на отделении среднего профессионального образования. В университете отметили, что студент вёл себя подозрительно.

"В результате действий университета по обеспечению комплексной безопасности, включая террористическую угрозу, был выявлен студент отделения среднего профессионального образования, который вёл себя подозрительно, даже неадекватно, — говорится в сообщении пресс-службы БФУ им. Канта. — Его действия явно представляли опасность для окружающих. Несколько недель назад университет довёл соответствующую информацию до компетентных органов. В настоящее время молодой человек задержан".

Ранее студента дважды отчисляли за неуспеваемость. Однако каждый раз он восстанавливался. За день до задержания, 20 марта, молодого человека снова отчислили. На этот раз за неуплату. В течение трёх дней он должен был покинуть общежитие. Именно там его вместе с товарищем задержали сотрудники УФСБ.

Ранее Клопс.Ru сообщал, что сотрудники УФСБ задержали в Калининграде двоих неонацистов 20 и 26 лет. Одного из них ранее судили за публичные призывы к экстремистской деятельности, хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Второй распространял в интернете призывы к насильственному захвату власти. По данным канала "Вести-Калининград", задержанные поддерживали связь с запрещённой в России украинской экстремистской организацией "Правый сектор" и полком "Азов". В УФСБ эту информацию не подтвердили.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к террористической деятельности") и по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ"). Задержанные находятся под стражей. Расследование продолжается.