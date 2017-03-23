В Калининграде задержали неонацистов, поддерживавших связь с украинскими экстремистами

В Калининграде сотрудники УФСБ задержали группу неонацистов, сторонников украинских экстремистов. Об этом сообщают "Вести-Калининград".

Молодые люди 20 и 26 лет поддерживали связи с боевиками запрещённой в России украинской экстремистской организации "Правый сектор" и полка "Азов". По информации источника телеканала, они готовились проходить обучение в подразделениях, участвуя в военных действиях на юго-востоке Украины. Впоследствии экстремисты планировали совершить теракты на территории Калининградской области.

Ранее задержанные организовывали нападения на участников сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Один из них уже отбывал наказание за экстремистские преступления. В его квартире сотрудники УФСБ обнаружили огнестрельное оружие и компоненты для его изготовления, а также 81-миллиметровую мину времён войны.

В отношении молодых людей возбудили уголовные дела по факту незаконного оборота взрывчатых веществ и пропаганду терроризма. В общей сложности в их группировке было как минимум пять человек. 21 марта задержали ещё троих её членов.