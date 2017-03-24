В аварии на Ленинском проспекте пострадала 84-летняя женщина
В пятницу, 24 марта, в Калининграде в ДТП на Ленинском проспекте пострадала пенсионерка. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла около 11:30. Водитель Volkswagen поворачивал на ул. Житомирскую и не уступил дорогу другому автомобилю. В результате машины столкнулись. 84-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы. Женщину госпитализировали.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.