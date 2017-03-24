В аварии на Ленинском проспекте пострадала 84-летняя женщина

В пятницу, 24 марта, в Калининграде в ДТП на Ленинском проспекте пострадала пенсионерка. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Авария произошла около 11:30. Водитель Volkswagen поворачивал на ул. Житомирскую и не уступил дорогу другому автомобилю. В результате машины столкнулись. 84-летняя пассажирка Volkswagen получила травмы. Женщину госпитализировали.