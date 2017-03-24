На Ленинском проспекте из-за аварии изменили движение трамваев (фото)

На Ленинском проспекте в Калининграде в пятницу, 24 марта, столкнулись легковушка и внедорожник. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшедшего.



По их данным, авария случилась около 11:00 неподалёку от гостиницы "Калининград". Обе машины разбиты. Внедорожник отлетел на островок безопасности. Вторая машина остановилась на трамвайных путях. В результате происшествия трамвайное сообщение в Калининграде изменено. Теперь "пятёрка" с площади Победы едет на ул. Черняховского, 9 Апреля, Фрунзе и Ленинский проспект.



На Ленинском проспекте движение серьёзно не затруднено. В полиции пока не сообщают подробностей произошедшего. На месте работают сотрудники ГИБДД.