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На Ленинском проспекте из-за аварии изменили движение трамваев (фото)

Автор: Константин Сериков
11:45
  849 0
Фото читателя Клопс.Ru
На Ленинском проспекте в Калининграде в пятницу, 24 марта, столкнулись легковушка и внедорожник. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшедшего.

По их данным, авария случилась около 11:00 неподалёку от гостиницы "Калининград". Обе машины разбиты. Внедорожник отлетел на островок безопасности. Вторая машина остановилась на трамвайных путях. В результате происшествия трамвайное сообщение в Калининграде изменено. Теперь "пятёрка" с площади Победы едет на ул. Черняховского, 9 Апреля, Фрунзе и Ленинский проспект.

На Ленинском проспекте движение серьёзно не затруднено. В полиции пока не сообщают подробностей произошедшего. На месте работают сотрудники ГИБДД. 

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