Убийца 22-летней жительницы Железнодорожного пытался обжаловать приговор в областном суде

Калининградский областной суд не удовлетворил апелляцию 25-летнего жителя посёлка Железнодорожный, осуждённого за убийство девушки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Осуждённый не согласился с вынесенным ранее решением суда и попытался обжаловать его. Однако апелляцию не удовлетворили, приговор оставили без изменения. Он вступил в законную силу. 20 января Правдинский городской суд приговорил мужчину
к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы.
8 апреля 2016 года у озера в посёлке Железнодорожном нашли тело девушки. Изначально СК рассматривал версию о суициде
. Позднее выяснилось, что речь идёт об убийстве. Между погибшей и её знакомым произошла ссора. В результате преступник нанёс потерпевшей не менее 50 ударов руками и ногами в голову и туловище. После того как девушка потеряла сознание, убийца утопил её. Суд над ним начался
в ноябре 2016 года.
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