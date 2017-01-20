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25-летнего мужчину, утопившего девушку в Правдинском районе, приговорили к 12 годам колонии

15:53
  1175 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Правдинский городской суд приговорил 25-летнего местного жителя, утопившего свою знакомую в пос. Железнодорожном, к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, Тонян на протяжении предварительного следствия и судебного разбирательства давал противоречивые показания и в итоге не признался в содеянном. Однако в деле были весомые доказательств, подтверждающие его вину.

"Суд установил, что Тонян (осуждённый), находясь возле озера в пос. Железнодорожном, поссорился со своей 22-летней знакомой. В ходе ссоры мужчина нанёс потерпевшей не менее 50 ударов руками и ногами в область головы и туловища", — говорится в сообщении ведомства.

После этого девушка потеряла сознание. Тогда мужчина затащил её в озеро и держал под водой, пока она не перестала дышать. По данным Клопс.Ru, на тот момент Дарье Пехтеревой был 21 год. 

Трагедия произошла 8 апреля прошлого года. Тело девушки нашли на берегу. Сначала следователи были уверены, что она свела счёты с жизнью. Однако позднее в деле появились новые улики, указывающие на убийство. Вскоре подозреваемого арестовали. 

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