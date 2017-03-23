Уголовное дело по факту убийства директора лицея Кобера вернули прокурору

В четверг, 23 марта, в Калининграде прошло предварительное судебное заседание по делу об убийстве директора лицея Владимира Кобера. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В ходе слушания судья нашёл в материалах процессуальные нарушения. Он вернул дело прокурору для их устранения.