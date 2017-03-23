В Калининграде установили личность подозреваемого в убийстве бизнесмена, тело которого нашли в Преголе

В Калининграде полицейские установили личность подозреваемого в убийстве директора ООО "Артек" Сергея Пудовкина, тело которого нашли в Преголе. Об этом сообщил начальник регионального УМВД Игорь Илларионов во время заседания Калининградской областной думы в четверг, 23 марта.

Расследование убийства продолжается. Его подробности в интересах следствия не разглашаются.