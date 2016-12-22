Пропал две недели назад: в Калининграде опознали тело найденного в Преголе мужчины
Мужчиной, которого в среду, 21 декабря, нашли в Преголе, оказался пропавший две недели назад 41-летний калининградец. Об Клопс.Ru сообщили сразу два источника в правоохранительных органах региона.
Тело мужчины вытащили
неподалёку от Дома культуры моряков. У него были связаны ноги. По словам сотрудников правоохранительных органов, это сделали водолазы, чтобы достать погибшего из воды.
Калининградец пропал
8 декабря у "Круассан-кафе" на улице Багратиона. Полиция объявила его в розыск. По предварительным данным, погибший был бизнесменом.
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