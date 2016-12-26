Источник: к телу мужчины, выловленному из Преголи, была привязана крышка люка

К телу мужчины, которое на прошлой неделе достали из Преголи, была привязана крышка люка. Об этом Клопс.Ru сообщили сразу два источника — в экстренных и правоохранительных службах региона.



По словам собеседников издания, помимо этого, у мужчины были связаны ноги и руки. Корреспондент Клопс.Ru, работавший в тот день на месте операции, сообщал о том, что лодыжки погибшего перехвачены оранжевой верёвкой. Очевидцы произошедшего утверждали, что это сделали водолазы, чтобы достать тело из воды. Сотрудники правоохранительных органов от комментариев по этому поводу в тот день отказались.



Тело 41-летнего бизнесмена Тело 41-летнего бизнесмена нашли на дне Преголи в среду, 21 декабря. За две недели до этого погибшего объявили в розыск родственники. Последний раз его видели около "Круассан-кафе" на улице Багратиона.